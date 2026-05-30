‘Diagnosi precoce non solo in Puglia per i bambini’ ‘auto-manifesto’ alla cronoscalata

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cronoscalata Fasano-Selva, si è svolta una manifestazione che ha portato all’attenzione la richiesta di estendere lo screening genetico neonatale a tutti i bambini, non solo in Puglia. L’obiettivo è garantire diagnosi precoci senza limitazioni territoriali. La proposta mira a rendere possibile questo tipo di screening per ogni neonato, indipendentemente dal luogo di nascita, coinvolgendo anche le istituzioni nazionali.

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(Adnkronos) – Nella cronoscalata pugliese 'Fasano-Selva', tra motori, tornanti e tempi da battere, c’è anche una battaglia nazionale: fare dello screening genomico neonatale una possibilità per ogni bambino, ovunque nasca, senza limitarlo ai bambini pugliesi. Fabiano Amati porta in gara una sfida che non riguarda soltanto l’asfalto. Sulla sua vettura campeggia una frase: 'Genoma Puglia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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