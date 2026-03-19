Un esperto in oftalmologia sottolinea l'importanza di una diagnosi precoce della miopia nei bambini. Secondo lui, individuare tempestivamente questa condizione permette di intervenire prontamente e di prevenire complicazioni future. La dichiarazione è stata rilasciata oggi a Roma, durante un incontro dedicato alla salute visiva infantile.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - “La miopia deve essere diagnosticata il prima possibile, perché una diagnosi precoce permette di intervenire in modo efficace e di evitare che possa diventare un problema più serio in età adulta”. Lo ha detto Michele Allamprese, direttore esecutivo di Apmo, l'Associazione pazienti malattie oculari che “si occupa di prevenire la cecità e l'ipovisione, attraverso attività di prevenzione primaria - fornendo informazioni di qualità alle persone, ai pazienti e ai cittadini che possono essere a rischio di sviluppare determinate patologie - e secondaria”, specifica la voce dell'Associazione intervenendo all'evento organizzato a Milano da EssilorLuxottica per il lancio della nuova versione delle lenti oftalmiche Essilor Stellest, Stellest 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Miopia, Allamprese (Apmo): "Fondamentale diagnosi precoce nei bambini"

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