In Italia, vengono rilevate circa 13 mila diagnosi di melanoma ogni anno, coinvolgendo anche molti giovani sotto i 50 anni. La diagnosi precoce di questa forma di tumore della pelle può migliorare significativamente le prospettive di trattamento. In una riunione alla Camera, si è discusso dell'importanza di individuare tempestivamente i segni della malattia per aumentare le possibilità di successo delle cure.

Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - Quasi 13 mila nuove diagnosi l'anno in Italia, un impatto rilevante anche tra gli under 50 e una certezza clinica: quando il melanoma viene intercettato precocemente, le possibilità di cura cambiano radicalmente. È in questo contesto che si è svolta oggi, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, l'ottava edizione del MelanomaDay, appuntamento nazionale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura della malattia, con il patrocinio di Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse), Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica) e Intergruppo melanoma italiano (Imi).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Melanoma in aumento tra giovani, alla Camera focus su diagnosi precoce

Notizie correlate

Amiloidosi cardiaca: focus su diagnosi precoce e innovazione digitaleFavorire la diagnosi precoce dell’amiloidosi cardiaca, consolidando i modelli di presa in carico e la valorizzazione dell’innovazione al servizio del...

Giornata mondiale degli ormoni, al Policlinico focus su diagnosi precoce delle malattie endocrineSi è celebrato in tutto il mondo il “World hormone day 2026”, la Giornata mondiale degli ormoni, un appuntamento annuale promosso dalla European...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Melanoma, terzo tumore più diffuso negli under 50: la regola salva-vita e il paradosso della crema solare; Tatuaggi e melanoma: cosa cambia con il nuovo Ddl sul melanoma - Istituto Clinico San Rocco; La prevenzione del melanoma: al via una campagna nei Coop.fi; Prevenzione melanoma, al via campagna Unicoop Firenze e Imi per controllo nei.

Melanoma in aumento tra giovani, alla Camera focus su diagnosi precoceQuasi 13 mila nuove diagnosi l’anno in Italia, screening e tecnologie al centro dell'ottava edizione del MelanomaDay ... adnkronos.com

Melanoma in aumento record: allarme in Piemonte, serve una risposta immediata su prevenzione e liste d’attesaLa consigliera Pd Laura Pompeo chiede interventi urgenti: «Diagnosi troppo lente, rischio per la salute dei cittadini» ... giornalelavoce.it

IMI - Intergruppo Melanoma Italiano | Genova - facebook.com facebook