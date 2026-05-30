Diagnosi di ADHD la critica degli psicologi | Forse abbiamo esagerato I ragazzi non sono malati è l’ambiente che non funziona

Un gruppo di ricercatori dell’University College of London ha criticato l’aumento delle diagnosi di ADHD, suggerendo che forse si è esagerato. Secondo loro, i ragazzi non sarebbero malati, ma il problema risiederebbe nell’ambiente in cui vivono. La questione riguarda l’impennata delle certificazioni del disturbo, con gli studiosi che mettono in dubbio la natura patologica delle diagnosi. Nessuna proposta di trattamento o intervento è stata annunciata.

Un gruppo di ricercatori dell’University College of London contesta l’impennata di certificazioni del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività. Secondo il loro studio, pubblicato nel libro States of Mind, troppi giovani vengono etichettati come “cervelli diversi” senza che nessuno si interroghi sul contesto che li circonda. Negli ultimi anni le diagnosi di ADHD sono esplose in tutti i paesi occidentali. Una crescita vertiginosa che potrebbe nascondere un paradosso: non è che i ragazzi siano improvvisamente diventati più “malati”, ma piuttosto che il sistema diagnostico ha cominciato a patologizzare comportamenti normali, magari solo fuori posto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Diagnosi dell'ADHD: Come Funziona Davvero

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