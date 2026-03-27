13enne che ha accoltellato professoressa l' amica choc | Voleva uccidere i genitori piano elaborato dopo diagnosi di Adhd
Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una docente in una scuola. Un’amica, conosciuta tramite un gruppo Telegram, ha raccontato che il giovane aveva pianificato di uccidere i genitori, colpendoli con un martello, e di successivo attacco alla docente. La ragazza ha riferito che il piano era stato elaborato dopo una diagnosi di ADHD. La polizia sta indagando sugli eventi e sui messaggi condivisi online.
L'amica conosciuta su un gruppo Telegram: "Aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello, poi aveva intenzione di andare a casa di sua madre il giorno dopo e ucciderla, in seguito aveva pianificato di andare a scuola e uccidere la sua insegnante. Non ha ucciso suo padre perché e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Amica "ricattata" dal 13enne che ha accoltellato la professoressa: "Mi scriveva 'tagliati o rivelo i tuoi segreti'"Il ragazzino aveva scritto nel suo "manifesto": "L’unica persona con cui vado d’accordo è una che ho conosciuto qualche giorno fa.
“Vendetta” sulla maglia e diretta social, l’agguato choc del 13enne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi: cosa c’era a casa del ragazzinoIl solito via via nei corridoi, tra studenti, docenti e personale scolastico in fermento.
Una raccolta di contenuti su 13enne che ha accoltellato...
Temi più discussi: Maglietta con scritta Vendetta e esplosivi in casa. Chi è il 13 enne che ha accoltellato la prof; L'amica del 13enne: Inizialmente voleva uccidere i suoi genitori. Piano elaborato dopo la diagnosi di Adhd; Bergamo, choc a scuola: 13enne accoltella la prof in diretta su Telegram; Il post dello studente 13enne prima di accoltellare la prof: Non ho avuto il coraggio di uccidere mio padre.
La prof mi bullizza, ne ho abbastanza. Farò quel che ho sempre voluto fare: il manifesto social del 13enneLa prof sfoga la sua rabbia su di noi per rilassarsi, io non posso neanche essere processato quindi farò quello che ho sempre voluto fare, ucciderla: le parole lucide e spietate del 13enne in una so ... dire.it
Il post dello studente 13enne prima di accoltellare la prof: Non ho avuto il coraggio di uccidere mio padreSui social il manifesto dello studente 13enne che ha accoltellato la prof Chiara Mocchi a scuola a Trescore Balneario ... virgilio.it
Da grande voleva essere Gattuso: vai, Tonali! L’azzurro ha sbloccato la partita di Bergamo e ha trascinato l’Italia allo spareggio con la Bosnia. Nel solco del suo idolo al quale tanto assomiglia https://www.corrieredellosport.it/video/calcio/2026/03/27-14758826 - facebook.com facebook
#Gattuso dopo Italia-Irlanda del Nord 2-0: "Adesso ci godiamo questo e dopo vediamo, già da domani concentrati su quello che dobbiamo fare. Ci voleva una vittoria così. Ci voleva, ci voleva. Ringraziamo Bergamo per l'ennesima volta, perché anche il primo t x.com