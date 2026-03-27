Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una docente in una scuola. Un’amica, conosciuta tramite un gruppo Telegram, ha raccontato che il giovane aveva pianificato di uccidere i genitori, colpendoli con un martello, e di successivo attacco alla docente. La ragazza ha riferito che il piano era stato elaborato dopo una diagnosi di ADHD. La polizia sta indagando sugli eventi e sui messaggi condivisi online.

L'amica conosciuta su un gruppo Telegram: "Aveva pianificato di uccidere suo padre colpendolo con un martello, poi aveva intenzione di andare a casa di sua madre il giorno dopo e ucciderla, in seguito aveva pianificato di andare a scuola e uccidere la sua insegnante. Non ha ucciso suo padre perché e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 13enne che ha accoltellato professoressa, l'amica choc: "Voleva uccidere i genitori, piano elaborato dopo diagnosi di Adhd"

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Una raccolta di contenuti su 13enne che ha accoltellato...

Temi più discussi: Maglietta con scritta Vendetta e esplosivi in casa. Chi è il 13 enne che ha accoltellato la prof; L'amica del 13enne: Inizialmente voleva uccidere i suoi genitori. Piano elaborato dopo la diagnosi di Adhd; Bergamo, choc a scuola: 13enne accoltella la prof in diretta su Telegram; Il post dello studente 13enne prima di accoltellare la prof: Non ho avuto il coraggio di uccidere mio padre.

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