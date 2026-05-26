È stato introdotto un voucher gratuito che consente agli studenti di accedere a servizi di supporto psicologico senza costi. Questo sistema offre uno spazio di ascolto protetto, facilmente accessibile nelle routine quotidiane dei giovani. La misura mira a fornire assistenza immediata a studenti e famiglie, intervenendo prima che eventuali difficoltà si trasformino in problemi più complessi. La presenza di psicologi nelle scuole si integra in modo diretto nella vita degli studenti, offrendo un punto di riferimento stabile.

U n nuovo spazio di ascolto, protetto e gratuito, entra direttamente nella quotidianità degli studenti italiani per tendere una mano ai ragazzi e alle loro famiglie in uno dei passaggi più delicati della crescita. Si chiama “AscoltaMI” ed è un nuovo servizio di supporto psicologico promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito, in stretta sinergia con il Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi. L’iniziativa, che prende il via giovedì 28 maggio, nasce con un obiettivo chiaro: intercettare le fragilità emotive dei più giovani prima che si trasformino in sofferenza, isolamento o, nei casi più complessi, nell’abbandono degli studi.... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prevenire il disagio prima che diventi sofferenza: come funziona il voucher gratuito che porta gli psicologi nella quotidianità degli studenti

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