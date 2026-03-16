Centri per l'Impiego in Campania l'accusa della Cgil | La giunta Fico fa passi indietro sul welfare

La Cgil denuncia che i Centri per l'Impiego in Campania sono caratterizzati da disorganizzazione e carichi di lavoro eccessivi. Secondo il sindacato, la giunta Fico avrebbe fatto passi indietro sul fronte del welfare, aggravando la situazione. La denuncia si basa su segnalazioni di inefficienze e di criticità nella gestione dei servizi offerti dai centri. La questione viene portata all'attenzione pubblica senza ulteriori analisi o commenti.