Dermatologo depredato a Roma delle sue apparecchiature mediche tre uomini fermati | come hanno agito

Da virgilio.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver rubato apparecchiature mediche e dispositivi elettronici a un dermatologo. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono entrati nel suo studio e hanno portato via le attrezzature senza lasciare tracce evidenti. La polizia ha fermato i tre cittadini poco dopo il furto, recuperando parte della refurtiva. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali complici.

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Furto di apparecchiature mediche e dispositivi elettronici ai danni di un medico dermatologo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove tre cittadini georgiani sono stati fermati dopo aver messo a segno il colpo. I malviventi, di età compresa tra i 37 ed i 49 anni, sono stati arrestati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, dopo essere stati intercettati dagli agenti nei pressi dell’uscita A24, in direzione Ponte di Nona. Il provvedimento è stato convalidato ieri mattina nelle aule di Piazzale Clodio. Il furto ai danni del dermatologo e il tentativo di fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i tre complici hanno preso di mira l’autovettura di un medico dermatologo, parcheggiata in via Nomentana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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