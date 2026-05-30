Tre uomini di nazionalità georgiana sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver rubato apparecchiature mediche e dispositivi elettronici a un dermatologo. Secondo quanto ricostruito, i ladri sono entrati nel suo studio e hanno portato via le attrezzature senza lasciare tracce evidenti. La polizia ha fermato i tre cittadini poco dopo il furto, recuperando parte della refurtiva. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali complici.

Furto di apparecchiature mediche e dispositivi elettronici ai danni di un medico dermatologo: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma, dove tre cittadini georgiani sono stati fermati dopo aver messo a segno il colpo. I malviventi, di età compresa tra i 37 ed i 49 anni, sono stati arrestati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, dopo essere stati intercettati dagli agenti nei pressi dell’uscita A24, in direzione Ponte di Nona. Il provvedimento è stato convalidato ieri mattina nelle aule di Piazzale Clodio. Il furto ai danni del dermatologo e il tentativo di fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando i tre complici hanno preso di mira l’autovettura di un medico dermatologo, parcheggiata in via Nomentana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dermatologo depredato a Roma delle sue apparecchiature mediche, tre uomini fermati: come hanno agito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: fermati cinque uominiCinque uomini sono stati fermati dopo aver adescato e violentato una donna in uno stabile abbandonato, dove sarebbe rimasta per tre giorni.

Leggi anche: Potenza: tre uomini fermati con SIM false e documenti falsificati