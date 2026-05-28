Roma adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato | fermati cinque uomini

Da thesocialpost.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Cinque uomini sono stati fermati dopo aver adescato e violentato una donna in uno stabile abbandonato, dove sarebbe rimasta per tre giorni. Secondo le ricostruzioni, la donna è stata tenuta in ostaggio in una condizione di isolamento e sottoposta a violenza. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a un passante, portando all’arresto dei sospetti. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per tre giorni sarebbe rimasta chiusa dentro uno stabile abbandonato trasformato in una prigione. Una sequenza di violenze, paura e isolamento terminata soltanto quando è riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto a un passante. È il drammatico racconto che emerge dall’inchiesta della Squadra Mobile di Roma, che ha portato al fermo di cinque uomini accusati di aver sequestrato e violentato una donna di 32 anni di origine colombiana. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata anche drogata per impedirle di reagire e tentare la fuga durante i giorni trascorsi nell’edificio occupato. Nell’ambito dell’operazione sono stati inoltre emessi undici provvedimenti di espulsione nei confronti di altre persone che vivevano nello stabile dove si sarebbero consumate le aggressioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

roma adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato fermati cinque uomini
© Thesocialpost.it - Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: fermati cinque uomini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

Video Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

Notizie e thread social correlati

Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaCinque persone sono state fermate a Roma dopo aver violentato una donna di 32 anni colombiana, tenendola sequestrata per tre giorni in uno stabile...

Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: chi è stato fermatoUna donna è stata adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato.

Temi più discussi: Roma, rapita e violentata per tre giorni: cinque arresti. L'incubo in un edificio abbandonato; Adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato. Fermati cinque sospetti; Roma, segregata e violentata in uno stabile a via Tallone: scattano cinque fermi; Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato. Fermati cinque sospetti.

roma adescata e violentataSequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato: l’incubo di una donna colombiana a RomaRoma, 28 maggio 2026 – Sequestrata, drogata e violentata per tre giorni in uno edificio abbandonato a Roma. è l'incubo vissuto da una 32enne colombiana, riuscita poi a fuggire per strada e a chiedere ... quotidiano.net

roma adescata e violentataRoma, rapita e violentata per tre giorni: cinque arresti. L'incubo in un edificio abbandonatoSegregata e drogata per 72 ore, la 32enne era stata adescata fuori da un locale e poi caricata a forza in un furgone Sono stati tre giorni di puro incubo per una donna colombiana adescata fuori da un ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web