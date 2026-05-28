Cinque uomini sono stati fermati dopo aver adescato e violentato una donna in uno stabile abbandonato, dove sarebbe rimasta per tre giorni. Secondo le ricostruzioni, la donna è stata tenuta in ostaggio in una condizione di isolamento e sottoposta a violenza. La vittima è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto a un passante, portando all’arresto dei sospetti. Le indagini sono in corso per accertare i dettagli dell’accaduto.

Per tre giorni sarebbe rimasta chiusa dentro uno stabile abbandonato trasformato in una prigione. Una sequenza di violenze, paura e isolamento terminata soltanto quando è riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto a un passante. È il drammatico racconto che emerge dall’inchiesta della Squadra Mobile di Roma, che ha portato al fermo di cinque uomini accusati di aver sequestrato e violentato una donna di 32 anni di origine colombiana. Secondo gli investigatori, la vittima sarebbe stata anche drogata per impedirle di reagire e tentare la fuga durante i giorni trascorsi nell’edificio occupato. Nell’ambito dell’operazione sono stati inoltre emessi undici provvedimenti di espulsione nei confronti di altre persone che vivevano nello stabile dove si sarebbero consumate le aggressioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, adescata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: fermati cinque uomini

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Roma, donna adescata e violentata per tre giorni in stabile abbandonato

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