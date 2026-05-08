Potenza | tre uomini fermati con SIM false e documenti falsificati

Tre uomini sono stati fermati a Potenza con SIM e documenti falsificati. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato all’interno di un’utilitaria grigia, parcheggiata vicino allo svincolo, alcuni oggetti non ancora resi noti. Sono state inoltre acquisite informazioni su come gli uomini abbiano cercato di occultare le tracce, utilizzando vecchi cellulari. Le indagini continuano per chiarire i dettagli delle attività e il coinvolgimento dei fermati.

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? Domande chiave Come hanno fatto a nascondere le tracce con vecchi cellulari? Cosa hanno trovato gli agenti dentro l'utilitaria grigia vicino allo svincolo? Perché i sospettati usavano identità digitali registrate con nomi inesistenti? Come funzionava lo schema per aggirare i controlli tramite le SIM??? In Breve Sospetti intercettati tra svincolo Potenza Ovest e Raccordo Autostradale 5. SIM attivate con documenti falsi presso un punto vendita fuori regione. Tre soggetti denunciati per rice .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza: tre uomini fermati con SIM false e documenti falsificati Notizie correlate Tre uomini fermati con attrezzi da scasso: foglio di via dal territorio aretinoControlli mirati della Polizia di Stato per contrastare i furti nel territorio aretino. Controlli dei carabinieri, raffica di denunce: tra irregolari, alcol, coltelli e documenti falsificatiNel corso del servizio è stato anche segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, come assuntore di sostanze stupefacenti, un giovane che è stato... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ricettazione, tre uomini denunciati a Potenza; CRONACA. FERMATI DALLA POLIZIA DI STATO CON TELEFONINI CON SCHEDE SIM INTESTATE A SOGGETTI INESISTENTI. FOGLI DI VIA OBBLIGATORI EMESSI NEI CONFRONTI DI TRE PREGIUDICATI DAL QUESTORE DI POTENZA. Controlli anticrimine a Potenza, tre fogli di via e denunce per ricettazionePOTENZA - Tre uomini provenienti da fuori provincia sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di foglio di via obbligatorio emessi dal Questore di Poten ... ivl24.it