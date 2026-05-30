Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca Deportivo La Coruña contro Las Palmas. Entrambe le squadre si affrontano nell’ultima giornata di Segunda Division, con motivazioni diverse. La formazione di casa cerca di evitare la retrocessione, mentre l’avversaria punta a consolidare la posizione in classifica. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote sono aperte. La partita si svolge allo stadio locale, senza pubblico presente.

Tra le sfide di quest’ultima giornata di Segunda Division ce ne sono di simili a quella tra Deportivo La Coruña e Las Palmas, ovvero che mettono di fronte due squadre con motvazioni molto diverse. Per i padroni di casa sarà una giornata di festa, avendo già conquistato la promozione diretta, mentre gli ospiti devono ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-Las Palmas (domenica 31 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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