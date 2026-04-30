Venerdì 1 maggio 2026 alle 18:30 si sfideranno Deportivo La Coruña e Leganes in una partita valida per il campionato. Il Deportivo ha raccolto quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate, cercando di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Deportivo, con formazioni e quote già disponibili per gli scommettitori e gli appassionati che vogliono seguire l'incontro.

Quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione diretta, mentre il Leganes ha perso tre delle ultime quattro partite disputate tornando a guardarsi le spalle perché sei punti di margine sul quartultimo posto non sono pochi ma ci sono ancora cinque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Occasione per il Dépor

Notizie correlate

Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiQuattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione...

Malaga-Leganes (sabato 28 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i BoqueronesI biglietti per la sfida tra Malaga e Leganés sono esauriti da giorni e a questo punto chi vuole entrare a “La Rosaleda” potrà farlo solo tramite la...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Pronostico Deportivo La Coruña - Leganés: analisi e quote; Leganes - posizioni storiche in classifica e trofei; Deportivo La Coruña - Leganés: statistiche e dati partita; Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici.

Pronostico Leganes vs Deportivo La Coruna – 01/09/2025 – QuoteIl confronto tra Leganes e Deportivo La Coruña, in programma il 1° settembre 2025 alle 21:30 all’Estadio Municipal de Butarque, si preannuncia come una delle sfide più equilibrate di questo inizio di ... news-sports.it

Leganes, UFFICIALE: preso Diego Rolan dal DeportivoIl Leganés ha annunciato l'acquisto di Diego Rolan dal Deportivo La Coruña. L'attaccante uruguaIano, 25 anni, si trasferisce in prestito con opzione di riscatto. calciomercato.com

Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou - FDDK - facebook.com facebook

Mundo Deportivo - #Bastoni: i dettagli dell'accordo col #Barcellona, l' #Inter non cambia idea sulla cifra x.com