Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 18:30 si giocherà la partita tra Deportivo La Coruña e Leganés. Le ultime otto giornate hanno visto il Deportivo ottenere quattro vittorie e altrettanti pareggi. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili per questa sfida. Entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, in un incontro che si preannuncia aperto.

Quattro vittorie e quattro pareggi nelle ultime otto giornate hanno messo il Deportivo La Coruña nelle condizioni di lottare per la promozione diretta, mentre il Leganes ha perso tre delle ultime quattro partite disputate tornando a guardarsi le spalle perché sei punti di margine sul quartultimo posto non sono pochi ma ci sono ancora cinque. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-Leganes (venerdì 01 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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