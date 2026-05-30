Deportivo La Coruña-Las Palmas domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Sarà festa per tutti al Riazor?

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca la partita tra Deportivo La Coruña e Las Palmas, ultima giornata di Segunda Division. La sfida si svolge allo stadio Riazor e vede due squadre con motivazioni opposte: una in lotta per la promozione, l’altra per evitare la retrocessione. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote di scommessa sono disponibili. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.