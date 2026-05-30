Deportivo La Coruña-Las Palmas domenica 31 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Sarà festa per tutti al Riazor?
Domenica 31 maggio alle 18:30 si gioca la partita tra Deportivo La Coruña e Las Palmas, ultima giornata di Segunda Division. La sfida si svolge allo stadio Riazor e vede due squadre con motivazioni opposte: una in lotta per la promozione, l’altra per evitare la retrocessione. Le formazioni sono ancora da definire, e le quote di scommessa sono disponibili. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.
Tra le sfide di quest’ultima giornata di Segunda Division ce ne sono di simili a quella tra Deportivo La Coruña e Las Palmas, ovvero che mettono di fronte due squadre con motvazioni molto diverse. Per i padroni di casa sarà una giornata di festa, avendo già conquistato la promozione diretta, mentre gli ospiti devono ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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