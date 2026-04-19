Lunedì sera alle 20:30 si gioca al Riazor la partita tra Deportivo La Coruña e CD Mirandes, penultima giornata di campionato. Entrambe le squadre scenderanno in campo con almeno un giocatore squalificato o infortunato. A sette turni dalla conclusione, la classifica vede molte squadre ancora in corsa per obiettivi diversi, rendendo questo scontro uno degli appuntamenti chiave della stagione.

Compresa quella che andrà a concludersi lunedì sera al Riazor, mancano ancora sette giornate alla fine di un campionato apertissimo sia in testa che in coda. Il Deportivo La Coruña è in lotta per tornare nella massima serie per la prima volta dalla stagione 2017-18, dopo essere sceso anche in terza serie, mentre il CD. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Deportivo La Coruña-CD Mirandes (lunedì 20 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Almeno uno per parte al “Riazor”

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