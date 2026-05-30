Delitto in Friuli | cade la tesi della legittima difesa dopo l’aggressione

Notizia in breve

L'aggressore ha spostato la vittima sulla carreggiata durante l'aggressione, sollevando dubbi sulla versione della legittima difesa. Le prove mediche hanno dimostrato che le ferite riportate dalla vittima non corrispondono a un episodio di difesa, smentendo così questa ipotesi. La ricostruzione dei fatti evidenzia come il movimento della vittima e le lesioni siano incompatibili con una semplice reazione difensiva. La procura ha quindi escluso la legittima difesa come causa dell'aggressione.