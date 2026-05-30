Delitto in Friuli | cade la tesi della legittima difesa dopo l’aggressione
L'aggressore ha spostato la vittima sulla carreggiata durante l'aggressione, sollevando dubbi sulla versione della legittima difesa. Le prove mediche hanno dimostrato che le ferite riportate dalla vittima non corrispondono a un episodio di difesa, smentendo così questa ipotesi. La ricostruzione dei fatti evidenzia come il movimento della vittima e le lesioni siano incompatibili con una semplice reazione difensiva. La procura ha quindi escluso la legittima difesa come causa dell'aggressione.
? Domande chiave Come ha fatto l'aggressore a spostare la vittima sulla carreggiata? Quali prove mediche hanno smentito la tesi della legittima difesa? Perché l'aggressore verrà trasferito direttamente in carcere dall'ospedale? Cosa rivelano i feriti sulla natura degli oggetti usati durante l'aggressione??? In Breve Medico legale Antonello Cirnelli esclude ferite inflitte dalla vittima all'aggressore. Vittima colpita con pietra e bottiglia rotta presso l'ospedale di . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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