L'attrice premio Oscar ha rivelato un episodio familiare legato alla sua infanzia, parlando di un tentativo di aggressione da parte del padre, che era sotto l’effetto dell’alcol. Secondo quanto raccontato, la madre si sarebbe difesa in modo legittimo durante una situazione considerata pericolosa. La testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di ricordi dolorosi e di un passato segnato da momenti di tensione familiare.

In una lunga intervista concessa a The New York Times Magazine, Charlize Theron è tornata su uno degli episodi più traumatici della sua adolescenza. Quella terribile notte del 1991 in cui, in Sudafrica, sua madre Gerda uccise il padre Charles per legittima difesa. Una rivelazione che giunge a distanza di anni per sottrarre definitivamente quella vicenda al silenzio e alla vergogna e per aiutare chi vive traumi simili ogni giorno. "Credo che queste cose debbano essere raccontate perché aiutano gli altri a non sentirsi soli", ha dichiarato l'attrice premio Oscar, oggi 50enne. Tutto ha avuto inizio in un pomeriggio del 1991: la scintilla fu un banale malinteso, durante una visita a casa dello zio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Charlize Theron, la verità sulla legittima difesa della madre: "Mio padre ubriaco, voleva ucciderci"

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