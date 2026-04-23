Omicidio a Torre Canne | il Gip ricostruisce la notte di sangue Cade l’ipotesi della legittima difesa

Da brindisireport.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di Torre Canne, un episodio di violenza ha portato all’omicidio che ha coinvolto una persona. Il Gip ha ricostruito i fatti, chiarendo che non si trattava di una reazione difensiva, ma di un’aggressione violenta e senza giustificazioni. La versione fornita indica che l’evento non rientra nella categoria della legittima difesa, aprendo nuove prospettive sull’accaduto.

BRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Gip del Tribunale di Brindisi, dott. Simone Orazio, nell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Teodoro.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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