Omicidio a Torre Canne | il Gip ricostruisce la notte di sangue Cade l’ipotesi della legittima difesa

Nella notte di Torre Canne, un episodio di violenza ha portato all’omicidio che ha coinvolto una persona. Il Gip ha ricostruito i fatti, chiarendo che non si trattava di una reazione difensiva, ma di un’aggressione violenta e senza giustificazioni. La versione fornita indica che l’evento non rientra nella categoria della legittima difesa, aprendo nuove prospettive sull’accaduto.

BRINDISI – Non sarebbe stata una reazione disperata per salvarsi la vita, ma un’aggressione unilaterale e brutale. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunto il Gip del Tribunale di Brindisi, dott. Simone Orazio, nell'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere per Teodoro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del... Leggi anche: Poliziotto inscenò legittima difesa: pistola giocattolo e omicidio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio di Torre Canne, arrestato un uomo di 40 anni; Omicidio nel Brindisino, ucciso 41enne a colpi di cacciavite: arrestato un uomo; Lite nella notte finisce in tragedia: uomo ucciso in una villetta. Preso l'autore; Fasano, Eros Rossi ucciso a colpi di cacciavite nella sua villa. Arrestato 40enne: ha chiamato i carabinieri e confessato. AGGIORNAMENTO - Omicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros RossiOmicidio a Torre Canne, fermato 40enne: avrebbe confessato l’uccisione di Eros Rossi Si stringe il cerchio sull’omicidio avvenuto nella notte a Torre Canne, nel territorio di Fasano, dove ha perso la ... brindisisera.it Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... rainews.it Cavaliere ha confermato integralmente la versione già resa ai carabinieri nelle ore successive all’omicidio di Eros Rossi, avvenuto all’alba di sabato nella villetta di Torre Canne dove la vittima stava scontando i domiciliari - facebook.com facebook A Torre Canne un 41enne è stato ucciso al culmine di una lite in una villetta, indagini in corso x.com