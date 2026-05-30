Nella vicenda giudiziaria legata a Garlasco, le indagini sono state caratterizzate da una serie di accertamenti e verifiche su diversi sospetti. La ricerca di un colpevole si è concentrata su vari elementi, senza tuttavia portare a un risultato definitivo. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire i fatti, senza basarsi su suggestioni o supposizioni, ma esclusivamente su prove concrete e riscontri oggettivi.

Roma, 30 maggio 2026 – Ogni epoca ha avuto il suo rogo. Una volta si accendeva nelle piazze, davanti alla folla. Oggi, l’inchiesta sul delitto di Garlasco, lo fa bruciare sui social, nei comunicati stampa e nelle consulenze annunciate come se fossero sentenza. Con soldi pubblici spesi per inseguire piste che sembrano moltiplicarsi più velocemente delle certezze. Ai tempi della caccia alle streghe il meccanismo era sempre lo stesso: prima si costruiva il sospetto, poi si cercavano i segni. Sul corpo e nei comportamenti. Serviva una prova, certo. Ma serviva soprattutto una storia che rendesse quella prova coerente con la strega scelta in partenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco, caccia alle streghe: per creare un colpevole non basta la suggestione

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Delitto di Garlasco: La perizia del DNA sulle unghie di Chiara Poggi

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Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio reddit

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