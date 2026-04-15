A Meldola, le tensioni tra alcune famiglie sono aumentate dopo le minacce di morte indirizzate a una donna e al suo bambino, con frasi come

Il clima è da caccia alle streghe. A Meldola i parenti di Spadino sono rintanati in casa. L’unico che esce è il padre. Che non lascia il suo lavoro di apicoltore: "Non ho voglia di parlare. ma credo che tutto si risolverà presto. Mio figlio è innocente.". Tutti gli altri famigliari dell’autista soccorritore della Croce Rossa del Comitato di Forlimpopoli-Bertinoro stanno però alla larga dalle strade del paese. Specie dopo l’alluvione di messaggi minatori ricevuti dalla fidanzata del 27enne Luca Spada, arrestato sabato per omicidio pluriaggravato per la morte di una 85enne e accusato dell’assassinio di altri cinque anziani. Intimidazioni che hanno travolto la donna nelle ultime 24 ore.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia alle streghe. Minacce di morte a compagna e figlio: "Farà la stessa fine"

LA CACCIA ALLE STREGHE, COME FUNZIONAVANO I PROCESSI

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