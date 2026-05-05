Garlasco perché Andrea Sempio non risponderà ai pm | le motivazioni dietro la strategia della difesa e la consulenza personologica

Domani, in tribunale a Pavia, Andrea Sempio sarà presente per un interrogatorio ma non fornirà risposte ai magistrati. Il 38enne, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, è l’unico sospettato per omicidio volontario aggravato. La sua decisione di non rispondere è stata comunicata in anticipo e si inserisce in una strategia difensiva che include anche il ricorso a una consulenza personologica.

Andrea Sempio, convocato domani 6 maggio in procura, non risponderà ai magistrati di Pavia. Il 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio fissato dai pm. Lo hanno annunciato i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, spiegando che la decisione «ha una doppia motivazione ». Gli avvocati di Sempio hanno anche aggiunto di aver conferito l’incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul giovane per delineare il suo profilo. Presupposto ritenuto «opportuno» prima di una eventuale sottoposizione di Sempio all’interrogatorio.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO 2026: La Procura ha il colpevole Il 6 Maggio cambia tutto!

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Ultim’ora: la difesa di Andrea Sempio comunica che il proprio assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere. È convocato domani 6 maggio in procura perché indagato per il caso #Garlasco Gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 su #Canale5 e in streami - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com