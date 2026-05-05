Garlasco perché Andrea Sempio non risponderà ai pm | le motivazioni dietro la strategia della difesa e la consulenza personologica

Da open.online 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, in tribunale a Pavia, Andrea Sempio sarà presente per un interrogatorio ma non fornirà risposte ai magistrati. Il 38enne, coinvolto nell’indagine sul delitto di Garlasco, è l’unico sospettato per omicidio volontario aggravato. La sua decisione di non rispondere è stata comunicata in anticipo e si inserisce in una strategia difensiva che include anche il ricorso a una consulenza personologica.

Andrea Sempio, convocato domani 6 maggio in procura, non risponderà ai magistrati di Pavia. Il 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio fissato dai pm. Lo hanno annunciato i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, spiegando che la decisione «ha una doppia motivazione ». Gli avvocati di Sempio hanno anche aggiunto di aver conferito l’incarico ad uno psicoterapeuta di redigere una consulenza personologica sul giovane per delineare il suo profilo. Presupposto ritenuto «opportuno» prima di una eventuale sottoposizione di Sempio all’interrogatorio.🔗 Leggi su Open.online

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