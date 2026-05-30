La difesa del minore coinvolto nel caso Bakary Sako ha dichiarato che il giovane ha ammesso l'omicidio e può essere trasferito in comunità. La vicenda riguarda la morte del bracciante maliano di 35 anni, avvenuta all'alba del 9 maggio a Taranto Vecchia. La fase processuale si concentra sulla valutazione delle responsabilità e sulle misure più appropriate per il minore. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

La battaglia legale per fare luce sulla morte di Bakary Sako, il bracciante maliano di 35 anni ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto Vecchia, entra nella sua fase più calda davanti al Tribunale del Riesame. Il collegio, presieduto da Fabrizia Famà con a latere la giudice Serena Gentile, è chiamato a decidere sui ricorsi presentati dai legali dei quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni indagati – con il 20enne Fabio Sale e il 22enne Mimmo Colucci - per omicidio volontario aggravato in concorso. L'udienza, a cui ha preso parte la procuratrice del tribunale per i minorenni Daniela Putignano, ha visto le difese ingaggiare un duro confronto per ridefinire le responsabilità individuali in quei tragici minuti di follia in piazza Fontana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Delitto Bakary, la difesa del minore: «Ha ammesso l?omicidio. Può andare in comunità»

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