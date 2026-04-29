Omicidio Cristea la difesa di Taha Bennani al Riesame | Scarceratelo non è lui l' ideatore del delitto

La difesa di Taha Bennani ha presentato un'istanza al Tribunale di Sorveglianza chiedendo la sua scarcerazione, sostenendo che non sia lui l'autore dell'omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto la mattina del 4 maggio 2025 in via Pagnana a Castelfranco. Bennani, insieme a un coimputato, è accusato di aver ferito mortalmente il giovane con un coltello, vicino a un parcheggio di una discoteca.

I difensori di Taha Bennani, uno dei due giovani (l'altro è Badre Rouaji) accusati dell'omicidio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe accusa di aver ucciso il giovane a coltellate la mattina del 4 maggio 2025 in via Pagnana a Castelfranco, non lontano dal parcheggio della discoteca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Omicidio alla Baita al Lago, Taha Bennani resta in cella: negati i domiciliariNon sono emersi elementi a favore dell'indagato che possano essere il presupposto per la modifica della misura cautelare. Leggi anche: Spadino, difesa al lavoro. Presentata la richiesta al Tribunale del Riesame Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio alla Baita al Lago, Taha Bennani resta in cella: negati i domiciliari; Lorenzo Cristea, negati i domiciliari a Taha Bennani: il 22enne resta in carcere per concorso in omicidio; Lorenzo Cristea, trovato un terzo coltello vicino al Playa Beach Club dove è stato ucciso il 20enne. Omicidio Cristea, anche la difesa di Taha Bennani chiede i domiciliariDopo il rinvio a giudizio i legali del 22enne chiedono la scarcerazione. «Fu coinvolto - si legge nell'istanza - in una rissa in condizioni di inferiorità numerica, non c'è nessuna prova che abbia pia ... padovaoggi.it Omicidio alla Baita al Lago, Taha Bennani resta in cella: negati i domiciliariLa Corte d'Assise respinge l'istanza della difesa: non sarebbero emersi elementi in suo favore tali da essere un presupposto alla modifica della misura cautelare. Il 22enne è accusato con il 19enne Ba ... padovaoggi.it Omicidio Cristea: resta in cella il 23enne di Montebelluna. Rigettata la richiesta di domiciliari per Taha Bennani: prosegue il percorso giudiziario per la rissa mortale alla Baita al Lago. https://www.oggitreviso.it/omicidio-cristea-resta-cella-23enne-di-montebellu - facebook.com facebook