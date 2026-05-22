Omicidio di Bakary TikTok dal carcere Il video poi rimosso di due minori arrestati per il delitto
Un video condiviso su TikTok e successivamente eliminato ha attirato l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in una città italiana. Nel filmato si vedono due minori che sono stati arrestati in relazione al delitto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'episodio e sui moventi che hanno portato alla tragica morte. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti sulle responsabilità dei coinvolti.
Un video comparso su TikTok e rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Come riportato dal sito Tarantotoday e dal Corriere del Mezzogiorno, nelle immagini comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, detenuti in un istituto penale per minori. La clip, accompagnata dalla frase "Quello che non ti uccide, ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata pubblicata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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