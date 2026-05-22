Omicidio di Bakary TikTok dal carcere Il video poi rimosso di due minori arrestati per il delitto

Un video condiviso su TikTok e successivamente eliminato ha attirato l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali, ucciso all'alba del 9 maggio in una città italiana. Nel filmato si vedono due minori che sono stati arrestati in relazione al delitto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'episodio e sui moventi che hanno portato alla tragica morte. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti sulle responsabilità dei coinvolti.

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