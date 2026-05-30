del gallo promosso va a trieste

Notizia in breve

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara sarà sostituito il 25 giugno. Antonio Del Gallo lascia il suo incarico e viene trasferito a Trieste. Al suo posto arriva Elvio Porcedda dalla direzione regionale Lombardia. La nomina è stata comunicata ufficialmente. Non sono stati resi noti dettagli sui motivi del cambio. La nuova assegnazione avviene in un momento di rotazione interna all’organizzazione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso canali istituzionali.