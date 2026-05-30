Del Gallo promosso Va a Trieste
Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ferrara sarà sostituito il 25 giugno. Antonio Del Gallo lascia il suo incarico e viene trasferito a Trieste. Al suo posto arriva Elvio Porcedda dalla direzione regionale Lombardia. La nomina è stata comunicata ufficialmente. Non sono stati resi noti dettagli sui motivi del cambio. La nuova assegnazione avviene in un momento di rotazione interna all’organizzazione. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso canali istituzionali.
Cambio della guardia al vertice dei vigili del fuoco. Il comandante provinciale Antonio Del Gallo il 25 giugno lascerà il comando della provincia di Ferrara, al suo posto arriva dalla direzione regionale Lombardia Elvio Porcedda. Per Antonio Del Gallo si tratta di una promozione. Alla fine del mese andrà a Trieste perché promosso dirigente superiore, grado che apre la strada per la direzione regionale o per il comando in una città metropolitana quindi di dimensioni più grandi rispetto a Ferrara. Laureato in ingegneria civile, alle spalle un lungo curriculum, Del Gallo ha una carriera che l’ha portato a misurarsi con l’emergenza, dagli incendi al sisma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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