Aggredito mentre va a comprare droga al Villaggio Trieste | 31enne finisce in soepdale

Nella notte di venerdì 3 aprile, un uomo di 31 anni di origini algerine è stato aggredito nel quartiere del Villaggio Trieste a Latina, mentre si trovava in zona per comprare droga. L’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite che hanno richiesto cure. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Aggressione nella zona del Villaggio Trieste a Latina. Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nella notte di venerdì 3 aprile nel quartiere di Latina dove la vittima, un 31enne di origini algerine, si era recato per acquistare droga. Dagli accertamenti preliminarmente svolti dai carabinieri, e in particolare dalle dichiarazioni rese dalla vittima, è emerso che intorno alle 2 della notte precedente, l’uomo si era recato nel quartiere Villaggio Trieste per acquistare dello stupefacente per uso personale. Proseguendo nel suo racconto, ha poi aggiunto che, dopo aver consegnato ai pusher la somma di 50 euro, mentre era in attesa di ricevere la droga era stato aggredito da due soggetti di cui non era in grado di fornire elementi utili alla loro identificazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Un uomo aggredito al Villaggio Trieste: trovato privo di sensi riverso a terra

Leggi anche: Vende la droga da casa mentre è agli arresti domiciliari: 57enne finisce in carcere