Basket Milano prima semifinalista! Brescia espugna Trieste e va sul 2-1
L’EA7 Emporio Armani Milano si è qualificata per le semifinali dei playoff di basket, battendo Reggio Emilia con un punteggio di 72-84. La squadra ha concluso la serie con una ripresa molto positiva e ha mostrato la qualità dei suoi giocatori principali. Nel frattempo, Brescia ha vinto in trasferta contro Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie. La fase finale dei playoff continua con le altre sfide ancora in corso.
L’EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra a staccare il pass per le semifinali playoff, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con un netto 72-84 costruito grazie a una ripresa dominante e alla qualità dei suoi uomini chiave. Nell’altra sfida di serata, la Germani Brescia espugna il parquet di Trieste al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena, imponendosi 80-84 e portandosi così sul 2-1 nella serie. Due successi esterni pesantissimi per le lombarde, capaci di gestire i momenti decisivi con maggiore lucidità e concretezza. PALLACANESTRO TRIESTE – GERMANI BRESCIA 80-84. Partenza ad altissima intensità, con Cournooh protagonista assoluto del primo allungo lombardo grazie a due triple e all’assist per Ndour che valgono lo 0-8 iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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