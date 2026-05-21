Basket Milano prima semifinalista! Brescia espugna Trieste e va sul 2-1

L’EA7 Emporio Armani Milano si è qualificata per le semifinali dei playoff di basket, battendo Reggio Emilia con un punteggio di 72-84. La squadra ha concluso la serie con una ripresa molto positiva e ha mostrato la qualità dei suoi giocatori principali. Nel frattempo, Brescia ha vinto in trasferta contro Trieste, portandosi sul 2-1 nella serie. La fase finale dei playoff continua con le altre sfide ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’EA7 Emporio Armani Milano è la prima squadra a staccare il pass per le semifinali playoff, chiudendo la serie contro Reggio Emilia con un netto 72-84 costruito grazie a una ripresa dominante e alla qualità dei suoi uomini chiave. Nell’altra sfida di serata, la Germani Brescia espugna il parquet di Trieste al termine di una battaglia intensa e ricca di colpi di scena, imponendosi 80-84 e portandosi così sul 2-1 nella serie. Due successi esterni pesantissimi per le lombarde, capaci di gestire i momenti decisivi con maggiore lucidità e concretezza. PALLACANESTRO TRIESTE – GERMANI BRESCIA 80-84. Partenza ad altissima intensità, con Cournooh protagonista assoluto del primo allungo lombardo grazie a due triple e all’assist per Ndour che valgono lo 0-8 iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Milano prima semifinalista! Brescia espugna Trieste e va sul 2-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Basket, semifinale Coppa Italia: Brescia-Milano 102-106, gli highlights Sullo stesso argomento Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con TriesteNessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico... Gara 1 playoff Lba 2026: Trieste espugna Brescia, Milano regola Reggio EmiliaLa post season della palla a spicchi è iniziata con la gara 1 dei playoff Lba 2026, che ha visto la sorprendente vittoria di Trieste in quel di...