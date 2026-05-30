degustatus a primavera tempo dei migliori vini

A Orbetello, durante l'edizione di primavera di Degustatus, i produttori di vino della Maremma presentano le loro etichette più pregiate. L'evento si svolge all'aperto, con stand disposti lungo le strade principali della città. Sono stati allestiti spazi dedicati alle degustazioni, che attraggono appassionati e operatori del settore. La manifestazione si concentra sulle bottiglie di annate recenti e su alcune annate storiche.

ORBETELLO I migliori vini della Maremma si danno appuntamento a Degustatus – edizione di primavera, organizzato da Pro Loco Lagunare e Comune di Orbetello, che da oggi al primo giugno si terrà nel centro storico di Orbetello per celebrare e promuovere le eccellenze vitivinicole del territorio e non solo. Degustatus – edizione di primavera è al debutto e si presenta come un’anticipazione della versione integrale di Gustatus, per cui è stato scelto di proporre solo la parte degustativa del vino: "24 produttori del territorio saranno infatti presenti sul corso di Orbetello – spiegano dalla Pro loco Lagunare - e gli avventori avranno la possibilità di degustare i loro vini con loro acquistando il calice a 10 euro in uno dei punti vendita allestiti su Corso Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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