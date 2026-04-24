Anche quest’anno, sulla Strada del Vino dell’Alto Adige, si apre la stagione dei mesi più caldi con l’inizio della ’Primavera dei Vini’. L’evento presenta un calendario di iniziative dedicate agli appassionati e agli operatori del settore, con degustazioni e incontri dedicati ai vini locali. La manifestazione si svolge lungo le strade e le cantine della regione, offrendo un’occasione di confronto e scoperta delle produzioni vinicole.

Anche quest’anno, sulla Strada del Vino dell’Alto Adige, la ’Primavera di Vini’ inaugura i mesi più caldi un clima di festa. Fino al 23 giugno, nelle località da Nalles a Salorno e nella città del vino di Bolzano, si potranno gustare vini pregiati e deliziosi piaceri del palato, in occasione di eventi enologici di livello, eventi culinari e settimane di specialità in selezionati esercizi gastronomici. E poi escursioni a piedi e in bicicletta per scoprire la natura primaverile. E durante degustazioni e seminari sul vino, i viticoltori e gli enologi sveleranno fatti interessanti sulla storia della viticoltura e sulla produzione di vini pregiati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Primavera dei Vini’. Esperienze sensoriali

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