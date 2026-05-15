Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Verde raddoppia gran primo tempo dei bianconeri

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con un risultato di 2-0. Durante il primo tempo, i bianconeri hanno mostrato un buon livello di gioco e sono riusciti a trovare il secondo gol grazie a un'azione di Verde. La partita è stata seguita con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, con aggiornamenti in tempo reale sulla sintesi, i movimenti e i momenti chiave del match.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 2-0: sintesi e moviola. 43? Occasione Camara – Pallone imbucato in area per Camara che da posizione defilata cerca il tiro in porta ma trova la grande risposta in uscita di Nava. 38? GOL VERDE – Raddoppia meritatamente la Juve. Punizione tesa dalla sinistra di Leone che attraversa tutto lo specchio della porta, sul secondo palo – di rapina – Verde insacca da autentico goleador. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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