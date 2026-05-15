Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE | Verde raddoppia gran primo tempo dei bianconeri

Nella partita valida per la 38ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto l'Atalanta con un risultato di 2-0. Durante il primo tempo, i bianconeri hanno mostrato un buon livello di gioco e sono riusciti a trovare il secondo gol grazie a un'azione di Verde. La partita è stata seguita con attenzione dai tifosi e dagli addetti ai lavori, con aggiornamenti in tempo reale sulla sintesi, i movimenti e i momenti chiave del match.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 2-0: sintesi e moviola. 43? Occasione Camara – Pallone imbucato in area per Camara che da posizione defilata cerca il tiro in porta ma trova la grande risposta in uscita di Nava. 38? GOL VERDE – Raddoppia meritatamente la Juve. Punizione tesa dalla sinistra di Leone che attraversa tutto lo specchio della porta, sul secondo palo – di rapina – Verde insacca da autentico goleador. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta Primavera 2-0 LIVE: Verde raddoppia, gran primo tempo dei bianconeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Atalanta Juve 3-0: partita FINTA e partita VERA, un verdetto PESANTE ma non è colpa dell'attaccante Sullo stesso argomento Atalanta Juve Primavera 0-0 LIVE: avvio deciso dei bianconeri, Makiobo e Milia pericolosidi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Atalanta Juve Primavera 0-1 LIVE: Radu salva i bianconeri!di Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Con la Juve per l’ultima di regular season @juventusfc U20 | MD38 Allianz Training Centre - Vinovo ? 15:00 CEST @tvdellosport atalanta.it/news/primavera… #JuveAtalanta #Primavera1 #GoAtalantaGo x.com L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit Primavera, Juventus-Atalanta: le formazioni ufficialiLe formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, match della 38ª giornata del campionato Primavera 1 2025/26 Trofeo Giacinto Facchetti, in programma alle ore 15 all’Allianz Training Centre di Vinovo (d ... calcioatalanta.it DIRETTA | Juventus Atalanta Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net