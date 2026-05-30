Definisce schifoso un concorrente del Grande Fratello sui social | chiesti 2.500 euro per diffamazione a una 50enne

Un utente sui social ha definito “schifoso” un concorrente del Grande Fratello 2024-25, commentando un video in cui il partecipante prendeva in giro un’altra concorrente con alcuni gesti alle spalle. La donna di circa 50 anni ha chiesto 2.500 euro di risarcimento per diffamazione. La richiesta è stata presentata in tribunale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi del procedimento.

Definì « schifoso » un concorrente del Grande Fratello 2024-25, commentando un video pubblicato sui social che mostrava il partecipante mentre prendeva in giro un’altra concorrente con alcuni gesti alle spalle. Per questo insulto, rivolto a Lorenzo Spolverato, una donna di 50 anni residente in Trentino si è vista recapitare una richiesta di risarcimento danni per diffamazione. L’insulto e la richiesta di 2.500 euro. Il commento, che recitava « Uno schifoso, ma proprio schifoso, il trionfo della stupidità », era stato pubblicato sotto un video diffuso dalla pagina « Gossipposo » ed era rimasto online per diversi mesi, raccogliendo anche numerose interazioni da parte degli utenti. 🔗 Leggi su Open.online

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