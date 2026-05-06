Il compenso di Alessandra Mussolini per il Grande Fratello Vip? 550 mila euro | l’indiscrezione sulla concorrente che è la seconda finalista del reality

Alessandra Mussolini è stata annunciata come seconda finalista del “Grande Fratello Vip”, con un compenso di circa 550 mila euro. La concorrente, che ha ottenuto il passaggio in finale dopo uno spareggio contro Adriana Volpe, ha partecipato a un’edizione del reality prolungata rispetto al previsto. La finale è programmata per il 19 maggio. La decisione di estendere il programma ha portato a questa conclusione.

È Alessandra Mussolini la seconda finalista del “ Grande Fratello Vip “. La concorrente ha conquistato un posto in finale prevista, dopo la decisione di Mediaset di allungare il reality di qualche puntata, il prossimo 19 maggio battendo al televoto, dopo un ultimo spareggio, Adriana Volpe. Mussolini è tra le protagoniste di questa edizione, al centro delle dinamiche della casa con scontri e battute. In cambio della sua “performance” avrebbe ottenuto un cachet di primissimo piano. Secondo DavideMaggio.it per la nipote del Duce il Biscione avrebbe aperto il portafoglio: il compenso complessivo di Alessandra Mussolini ammonterebbe a circa 550 mila euro, cifra di altri tempi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il compenso di Alessandra Mussolini per il Grande Fratello Vip? 550 mila euro”: l’indiscrezione sulla concorrente (che è la seconda finalista del reality) Notizie correlate Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini è la seconda finalista, ecco le nomination del 5 maggioDurante la puntata, Ilary Blasi ha comunicato ufficialmente i risultati delle nomination, svelando i nomi dei concorrenti a rischio eliminazione. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, diretta quattordicesima puntata: Alessandra Mussolini è la seconda finalista Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grande Fratello VIP, svelato il cachet di Alessandra Mussolini; Grande Fratello Vip, il cachet di Alessandra Mussolini vola fino a 550 mila euro: i retroscena sul compenso; Grande fratello vip, cachet record per Alessandra Mussolini: Ha retto l’edizione; Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip con un cachet da 550 mila euro. Grande Fratello Vip, svelato il cachet di Alessandra Mussolini: cifre da capogiroTra i protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è senza dubbio ritagliata un ruolo centrale. Tra scontri accesi, momenti di fragilità e dinamiche ... comingsoon.it GF Vip, svelato il cachet astronomico di Alessandra Mussolini con il prolungamento del realityAlessandra Mussolini si conferma uno dei volti più discussi e centrali del Grande Fratello Vip , il reality di Canale 5 che continua a catalizzare l’attenzione del pubblico anche ... torresette.news Alessandra Mussolini è la seconda finalista del Grande Fratello Vip Chi sono i quattro concorrenti in nomination - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com