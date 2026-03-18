La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata martedì 17 marzo su Canale 5, attirando circa 2 milioni di spettatori nella prima puntata. Durante la trasmissione, una concorrente ha indossato una parrucca, attirando l’attenzione del pubblico. La puntata non è riuscita a superare gli ascolti della fiction con Lino Guanciale trasmessa su Rai 1.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata martedì 17 marzo sui teleschermi di Canale 5. La prima puntata è stata vista da 2 milioni di telespettatori, non riuscendo però a battere la concorrenza di Rai 1 dove andava in onda la fiction con Lino Guanciale. Tra i concorrenti vi è Ibiza Altea, che ha dimostrato di indossare sempre una parrucca. Per questo motivo in questa edizione del Grande Fratello Vip capiterà di vedere la donna con i capelli colorati, corti, a caschetto o riccia. Ibiza è arrivata nella casa più spiata d'Italia con una valigia piena di parrucche che indosserà durante la sua avventura davanti alle telecamere. La modella non ha esitato a rivelare d'indossare la parrucca, mostrandosi senza agli altri concorrenti del programma. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, una concorrente indossa una parrucca: ecco chi e perché

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