Decathlon San Giovanni Teatino | sciopero per il caldo nei negozi

I lavoratori del negozio Decathlon a San Giovanni Teatino hanno deciso di scioperare a causa delle alte temperature all’interno. La temperatura nel punto vendita ha raggiunto livelli insopportabili, rendendo difficile il lavoro. I dipendenti non hanno accettato l’intervento dei tecnici per intervenire sull’impianto di climatizzazione, preferendo fermare le attività. La protesta si è svolta senza incidenti.

? Punti chiave Cosa ha spinto i lavoratori a non accettare l'intervento dei tecnici?. Come sono cambiate le temperature all'interno del punto vendita?. Perché la protesta continuerà nonostante l'arrivo dei riparatori?. Quando potranno i dipendenti tornare a lavorare in sicurezza?.? In Breve Sciopero programmato per le giornate del 30 e 31 maggio.. Filcams Cgil Chieti e sindacalista Daniela Primiterra coordinano la mobilitazione.. Intervento tecnico avviato oggi per riparare l'impianto di climatizzazione guasto.. Protesta proseguirà finché non sarà garantito il ripristino del sistema di raffrescamento.. Sciopero al Decathlon di San Giovanni Teatino: i lavoratori protestano per il caldo eccessivo nei negozi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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