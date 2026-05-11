Il San Giovanni Teatino calcio vola in Eccellenza
Il San Giovanni Teatino Calcio ha conquistato il titolo di campione d’Eccellenza dopo aver battuto il Fossacesia con un punteggio di 4 a 2, vincendo così il campionato di promozione nel girone B. La squadra biancoverde ha completato una rimonta storica, festeggiata insieme al patron Pino Costantini e al resto dello staff. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi.
Esulta il San Giovanni Teatino Calcio per la conquista del campionato d'Eccellenza. Una storica rimonta per la squadra biancoverde che con il 4 a 2 contro il Fossacesia vince il campionato di promozione nel girone BUn traguardo importante festeggiato assieme al patron Pino Costantini e al.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ortona San Giovanni Teatino 2 1 22 03 2026
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