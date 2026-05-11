Il San Giovanni Teatino calcio vola in Eccellenza

Il San Giovanni Teatino Calcio ha conquistato il titolo di campione d’Eccellenza dopo aver battuto il Fossacesia con un punteggio di 4 a 2, vincendo così il campionato di promozione nel girone B. La squadra biancoverde ha completato una rimonta storica, festeggiata insieme al patron Pino Costantini e al resto dello staff. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club e i suoi tifosi.

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Esulta il San Giovanni Teatino Calcio per la conquista del campionato d'Eccellenza. Una storica rimonta per la squadra biancoverde che con il 4 a 2 contro il Fossacesia vince il campionato di promozione nel girone BUn traguardo importante festeggiato assieme al patron Pino Costantini e al.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ortona San Giovanni Teatino 2 1 22 03 2026 Notizie correlate Ragazzo accoltellato in strada a San Giovanni TeatinoUna lite degenerata, poi l’accoltellamento per strada: questo quanto accaduto nel pomeriggio di martedì a San Giovanni Teatino dove un ragazzo è... Furto all’Aperocaffé in galleria a San Giovanni Teatino: il sindaco ringrazia i carabinieriUn furto ai danni di un’attività commerciale della Galleria Wojtyla riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza a San Giovanni Teatino. Argomenti più discussi: Tabellino partita Union Fossacesia Calcio vs San Giovanni Teatino; Aeroporto d’Abruzzo, Di Clemente: San Giovanni Teatino non può essere dimenticata; Promozione, Gir. B: adesso è ufficiale, San Giovanni Teatino in Eccellenza!; Il Consiglio Comunale di San Giovanni Teatino approva il rendiconto 2025. FC #Avezzano batte il San Gregorio, gol di Mascella e Miccichè, e festeggia in Marsica i suoi splendidi 91 punti. Sabato Coppa Mancini a Sulmona contro San Giovanni Teatino. #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova S x.com Ho preso l'unica copia in tutto il negozio stando lì in attesa per 2 ore reddit