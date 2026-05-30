Il Napoli ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Massimo Allegri come nuovo allenatore. La decisione, comunicata tramite il club, segue settimane di trattative e speculazioni. Allegri prende il posto di un predecessore e firma un contratto pluriennale. La società ha confermato che l’accordo è stato raggiunto e che il tecnico guiderà la squadra già dalla prossima stagione. Nessun dettaglio sui termini economici dell’accordo è stato reso noto.

C’È DA STARE ALLEGRI? La domanda, volutamente provocatoria, si riallaccia alla scelta, sembra definitiva, di Massimo Allegri come allenatore del Napoli. Scelta molto coraggiosa perché presa contro il parere plebiscitariamente negativo della tifoseria. Dopo l’era Conte conclusasi, fortunatamente per lui e per il Napoli, in modo consensuale. Il nostro, troppo osannato, allenatore, decide di andarsene, rinunciando ad un anno di contratto per potere ottenere una quasi scontata nomina quale ct della nazionale, e la società evita così qualsiasi contenzioso e può procedere rapidamente alla scelta del nuovo “trainer”. Allegri è consapevole dell’opportunità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis e Allegri, due scelte coraggiose

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