De Laurentiis otto minuti eroici Virginio e Bertini | mani coraggiose

Durante la partita, De Laurentiis ha giocato per otto minuti, dimostrando impegno e determinazione. Virginio e Bertini sono intervenuti con azioni coraggiose, in particolare nel momento finale della gara. Nel corso dell'incontro, alcuni tentativi di tiro dalla distanza non sono riusciti a portare risultati positivi, con una performance complessivamente inferiore rispetto ad altre occasioni. La difesa opposta ha mostrato alcune lacune nel finale di partita.

Trucchetti 6,5 Meno fortunato di altre volte nel tiro dalla distanza anche a campo aperto. Soprattutto nel finale di gara quando la difesa di Caja su lui latitava. Si è visto anche difendere in post basso sui lunghi della Fortitudo. Siamo alle comiche. Già tanto quello che ha fatto. Chiude il play con 2 su 7 dalla distanza. Johnson 6,5 Se uno toglie il tiro del pareggio negli sgoccioli di partita e tenendo conto che la Vuelle ha preso 28 rimbalzi contro i 47 di Bologna-2, uno, Johnson, che potrebbe andare a dirigere il traffico in una poderale di campagna alle 4 di notte dove al massimo passa un coniglio. Non è mai incisivo nei momenti che contano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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