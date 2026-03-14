Il commercio locale è in emergenza | servono scelte immediate e coraggiose

Il commercio locale sta attraversando una crisi profonda, con negozi che chiudono e strade sempre più deserte, come evidenziato da un comunicato del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma. La nota sottolinea che il crollo del settore non è più un dato statistico, ma una realtà quotidiana vissuta da chi lavora dietro ai banconi e osserva le serrande abbassarsi in modo sempre più frequente.

"Il crollo del commercio cittadino - si legge in una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma - non è più un dato statistico: è una realtà che ogni giorno viviamo dietro ai banconi, nelle strade sempre più vuote e nelle serrande che non si rialzano più. I numeri impressionano per la rapidità del declino in molte zone della città, ma ciò che sfugge a chi osserva da lontano è il valore dei sacrifici che sta andando in fumo. Ogni attività che chiude non rappresenta solo un problema estetico per i passanti: è un danno diretto per chi resta. Meno negozi significa meno passaggio, meno sicurezza e un calo degli incassi che rende sempre più difficile sostenere costi e investimenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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