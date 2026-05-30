De Gea ha pubblicato un messaggio di saluto sulla propria pagina social, riferito alla conclusione della stagione con la Fiorentina. Al momento non è stato comunicato se il portiere resterà nel club o sarà trasferito altrove. La Juventus è interessata al suo acquisto e monitora la situazione. La decisione definitiva sulla permanenza o la cessione di De Gea non è ancora stata annunciata ufficialmente.

di Francesco Spagnolo De Gea sui social ha salutato la Fiorentina e bisognerà capire se resterà in Toscana oppure sarà ceduto. La Juventus resta alla finestra.. Con il campionato di Serie A ormai giunto al capolinea, in casa Fiorentina è ufficialmente iniziato il momento delle grandi riflessioni. I protagonisti di questa intensa stagione stanno affidando ai social network i propri pensieri, condividendo emozioni, sensazioni e ringraziamenti dopo un’annata particolarmente sofferta, che ha visto la squadra lottare per la salvezza. L’estremo difensore ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine verso la piazza attraverso un post sui social: « Una stagione impegnativa per tutti noi, ma in cui abbiamo dimostrato cosa rappresenta questo club, il cuore, la lotta, i valori che ci definiscono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Gea saluta la stagione e anche la Fiorentina? La Juve resta alla finestra per il portiere. Gli aggiornamenti sullo spagnolo

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