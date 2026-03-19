De Gea Juve non tramonta questa suggestione per la prossima stagione | il portiere della Fiorentina non è l’unico nome in lista

La Juventus sta valutando l'acquisto di un portiere esperto per la prossima stagione, con De Gea come uno dei nomi più caldi. La dirigenza ha in programma di rafforzare il reparto tra i possibili candidati c’è anche un portiere della Fiorentina, ma non è l’unico nome sul tavolo. La trattativa è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli ufficiali.

De Gea Juve, la dirigenza studia il clamoroso arrivo dell’esperto portiere per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di mister Spalletti. La Juventus continua a scandagliare il mercato per trovare un estremo difensore affidabile. Spalletti è stato molto chiaro con la società: serve un profilo pronto e di sicura esperienza da affiancare a Michele Di Gregorio. Il nome caldo è quello di David De Gea, portiere spagnolo di 35 anni in rotta con la Fiorentina, noto per i grandissimi riflessi e per l’incredibile reattività. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza valuta seriamente questa ghiotta opportunità per sistemare la retroguardia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea Juve, non tramonta questa suggestione per la prossima stagione: il portiere della Fiorentina non è l’unico nome in lista Articoli correlati De Gea Juventus, anche il portiere della Fiorentina nella lista di Comolli per i pali. Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24De Gea Juventus, l’estremo difensore spagnolo è finito nel mirino dei bianconeri per il post Di Gregorio. Falcone Juve: il portiere del Lecce può entrare nel valzer della prossima estate. Nome nuovo in lista, gli aggiornamenti!di Redazione JuventusNews24Falcone Juve: il portiere del Lecce è entrato in lista per la prossima estate, gli aggiornamenti sul suo futuro aprono... Contenuti e approfondimenti su Gea Juve Temi più discussi: De Gea sotto pressione alla Fiorentina: la salvezza passa anche dalle sue mani; Juventus a caccia del post Di Gregorio: l'algoritmo dice Tzolakis, Spalletti dice De Gea?; Rampulla: La Cremonese è un vero mistero. Consigliai De Gea alla Juventus; Tra Restes e De Gea. Tuttosport in prima pagina: Juve, grana numero uno. Tuttosport insiste: De Gea nel mirino della Juve, lo spagnolo è in rotta con i violaSu Tuttosport ancora ampio spazio dedicato alla priorità del mercato che verrà per la Juventus: Grana numero uno titola il quotidiano di Torino in prima pagina, ... firenzeviola.it Tra Restes e De Gea. Tuttosport in prima pagina: Juve, grana numero unoJuve, grana numero uno. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. La priorità. tuttomercatoweb.com #Juventus a caccia di portieri. Occhi su #DeGea, che può lasciare la #Fiorentina x.com David De Gea sarebbe il preferito di Spalletti per la porta della Juventus…cosa ne pensate - facebook.com facebook