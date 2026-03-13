Il portiere spagnolo, attualmente alla Fiorentina, è nel mirino della Juventus che potrebbe puntare su di lui come nuovo acquisto. La società bianconera continua a seguire da vicino la situazione e valutare l'opportunità di portarlo in rosa. La trattativa coinvolge anche altri elementi, ma al momento non ci sono ancora accordi definitivi. La decisione finale dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all'estremo difensore della Fiorentina. Ecco le ultimissime sulla trattativa. In un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza tra il successo e il fallimento, la Continassa si interroga sul domani. Nonostante le prestazioni altalenanti della squadra, la dirigenza sta già pianificando le mosse per la prossima estate, cercando profili di caratura internazionale che possano garantire stabilità. Come riferito da Tuttosport, per la porta uno dei nomi che circola è quello di De Gea. Il portiere spagnolo, che tanto bene sta facendo con la Fiorentina, rappresenterebbe una sorta di certezza.

© Juventusnews24.com - De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di lui

