De Laurentiis al NYT | Conte attacco agli agenti e la sua visione del sistema calcio

Un'intervista rilasciata al New York Times ha portato alla luce le opinioni del presidente di una squadra di calcio italiana, che ha espresso chiaramente la sua posizione su diverse questioni legate al calcio nazionale. Ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex allenatore, criticando alcuni comportamenti degli agenti sportivi e condividendo il suo punto di vista sulle possibili riforme del sistema. La conversazione ha anche toccato i temi legati al mercato e alle dinamiche interne del calcio italiano.

Le parole di Aurelio De Laurentiisnell’intervista concessa a The Athleticoffrono uno spaccato molto chiaro – e come sempre senza filtri – della sua visione del calcio, tra presente e futuro. Il presidente del Napoli conferma innanzitutto la centralità di Antonio Conte nel progetto azzurro, sottolineando un rapporto personale e professionale molto forte. De Laurentiis esclude, almeno nel breve periodo, un addio improvviso del tecnico:secondo lui, Conte non lascerebbe mai il club senza preavviso, proprio per rispetto del lavoro costruito e della squadra. Il riferimento alla Nazionale italiana è significativo: finché la FIGC non avrà una guida stabile, ogni discorso resta sospeso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - De Laurentiis al NYT: Conte, attacco agli agenti e la sua visione del sistema calcio Leggi anche: Futuro Conte, De Laurentiis attua la sua mossa: il piano del Napoli dopo le parole di ieri De Laurentiis shock: da Conte al calcio da cambiareNel lungo colloquio con il New York Times, Aurelio De Laurentiis ha toccato molti dei temi che agitano il presente e il futuro del calcio.