Nella recente partita tra PSG e Bayern, il punteggio finale è stato di 5-4. In Italia, il calcio sembra aver perso parte della sua vivacità, con l’allenatore dell’attuale campione nazionale che ha battuto un ex tecnico di successo. La partita ha visto anche la crescita di un calciatore che sta attirando l’attenzione come un vero e proprio oggetto di culto. Nel podcast di questa settimana, si discute di queste vicende sportive e di altri aspetti legati al calcio internazionale.

Decima puntata di Inpat-Expat, il podcast di Raniero Virgilio e Fabio Avallone, e siccome è numero tondo si parte dal basso: due IPA da otto gradi per Fabio (“per affievolire la frustrazione”) e un Campari spritz per Raniero, perché un Napoli-Como senza gol va affrontato con strumenti adeguati. La partita è stata quella che è stata, e il fotogramma che la racconta meglio è Conte sull’ultima rimessa laterale che raccomanda calma a Spinazzola: ci giochiamo il secondo posto, basta non perderla. Da lì il discorso scivola su De Bruyne, che secondo Virgilio e Avallone ha smesso di essere un calciatore per diventare un feticcio nella guerra di religione tra bel-giochisti e contiani.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - PSG-Bayern 5-4, il calcio che l’Italia non produce più: Conte batte Sarri e De Bruyne diventa un feticcio. La decima puntata di Inpat-Expat

Notizie correlate

Inpat-Expat: Il calcio italiano parla di mamme, in Germania allenano le donneNuova puntata di Inpat-Expat! Il meraviglioso mondo del calcio italiano Raniero torna da due settimane in Giappone con due scoperte destinate a far...

PAGELLE e TABELLINO Napoli-Lazio 0-2: Sarri, che scherzo a Conte! Gila monumentale, flop De BruyneVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 33° giornata del campionato di Serie A La Lazio si conferma una...

Tutti gli aggiornamenti

PSG-Bayern 5-4, il calcio che l’Italia non produce più: Conte batte Sarri e De Bruyne diventa un feticcio. La decima puntata di Inpat-ExpatDecima puntata del podcast Inpat-Expat. Virgilio e Avallone partono da Napoli-Como 0-0, passano per De Bruyne e arrivano a PSG-Bayern 5-4: il calcio che l'Italia non produce più. Decima puntata di ... ilnapolista.it

Champions League, il PSG batte il Bayern 5-4 nella semifinale d’andataDiretta PSG-Bayern Monaco di martedì 28 aprile 2026: nove gol, sorpassi continui e una partita memorabile al Parco dei Principi ... calciomagazine.net