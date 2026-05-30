Kevin De Bruyne ha commentato dal ritiro della Nazionale belga, esprimendo sollievo per l'addio di Conte alla panchina, e ha detto di non essersi divertito a giocare con il modulo 5-4-1. Ha inoltre criticato il Napoli per aver adottato un baricentro molto basso durante le partite. De Bruyne ha anche parlato di promesse non mantenute, senza specificare ulteriori dettagli.

Kevin De Bruyne non le ha mandate a dire dal ritiro della Nazionale belga. Ha detto chiaro e tondo di essere contento che Conte sia andato via, che non si è divertito a giocare col 5-4-1 e ha criticato il Napoli che ha giocato col baricentro molto basso. Le accuse di De Bruyne dal Belgio. De Bruyne ha detto: “Se sono felice che Conte se ne vada? Per me sì. Per me non doveva restare. Se resto io? Penso sia importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest’anno ho capito che il modo di giocare è molto importante per me. Deve anche essere divertente, e quest’anno mi è mancato un po’. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. L’anno scorso erano state promesse alcune cose su come avremmo giocato, ma alla fine non si sono concretizzate, ed è un peccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne parla di promesse non mantenute, non si aspettava che Conte restasse?

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