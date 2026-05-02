Dopo il pareggio senza reti tra Como e Napoli, l’allenatore partenopeo ha commentato la prestazione della squadra. Ha evidenziato le difficoltà incontrate durante la partita e ha espresso la sua opinione sulla prova complessiva. Inoltre, ha dedicato alcune parole al giocatore belga, senza entrare in dettagli specifici. Le dichiarazioni sono arrivate nel consueto stile diretto e senza enfasi.

Antonio Conte ha parlato dopo il pareggio per 0-0 con cui si è conclusa la sfida tra Como e Napoli. Il mister è stato chiaro: non ha avuto dubbi nel post-partita sulla prestazione dei suoi. Occhio anche alle parole su De Bruyne. Como-Napoli finisce in parità: le parole di Conte. A ‘Dazn’, Antonio Conte ha dichiarato: “Sicuramente è stata una buona prestazione perché se non la fai non esci indenne da questa partita. Ci giocavamo tantissimo, soprattutto il Como per la qualificazione in Champions. Queste partite possono portare degli strascichi “. Poi ancora: “I ragazzi sono stati bravi e nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo avuto occasioni per fare gol.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, parla Conte dopo il Como: “Ecco in cosa abbiamo faticato”, poi le parole su De Bruyne

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