Hernanes provoca | De Bruyne? Con Conte non si sposa! Fossi in lui valuterei se restare al Napoli

Un ex calciatore ha commentato pubblicamente sulla possibilità di un trasferimento di un giocatore del Napoli, affermando che con il tecnico attuale non ci sarebbe compatibilità. Ha inoltre suggerito che il centrocampista dovrebbe considerare attentamente il suo futuro con la squadra, lasciando intendere che le dinamiche tra il giocatore e l’allenatore potrebbero influenzare le decisioni di mercato. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e tifosi.

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