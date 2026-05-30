Davide Piganzoli si è classificato secondo tra i giovani nella tappa di Piancavallo del Giro d’Italia, senza riuscire a superare il rivale diretto per la Maglia Bianca. Il ciclista ha dichiarato di aver tentato di vincere, lodando la prestazione di Eulalio, che si è dimostrato molto bravo. La squadra cercava di conquistare la classifica giovani, ma alla fine è arrivato un piazzamento dietro rispetto alle aspettative.

Non è arrivata l’impresa che i tifosi italiani speravano. Deve accontentarsi della seconda piazza nella classifica dei giovani Davide Piganzoli che nella tappa di Piancavallo non è riuscito a staccare il rivale diretto per la Maglia Bianca al Giro d’Italia. La ventesima frazione ha visto un Piganzoli in difficoltà ad inizio salita e poi in rimonta, ma Afonso Eulálio è stato superiore all’azzurro, staccandolo anche sul finale. Le parole dell’azzurro ai microfoni di RadioRai: “Stamattina siamo partiti con l’intenzione di vincere la tappa con la maglia rosa e di portarla a Roma, provando inoltre a vincere anche la Maglia Bianca. Abbiamo fatto due su tre, quindi possiamo definirci molto felici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli: “Volevamo provare a vincere la Maglia Bianca, Eulalio è stato bravissimo”

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