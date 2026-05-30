Davide Piganzoli ha dichiarato di aver disputato una delle sue migliori gare in salita, riconoscendo comunque il valore di Eulalio, che ha mostrato grande abilità. La Maglia Bianca è stata assegnata a Eulalio, mentre Piganzoli ha evidenziato che il suo risultato nel Giro d’Italia 2026 rimane significativo. La competizione si è conclusa con questa assegnazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le posizioni finali.

La Maglia Bianca è andata ad Alfonso Eulalio, ma quello di Davide Piganzoli rimane un grande, grandissimo, Giro d’Italia 2026. Il corridore in forza alla non è riuscito nell’impresa di strappare al lusitano il “titolo” di miglior giovane, facendo però intravedere un futuro più che roseo. Amareggiato, ma soddisfatto, il ciclista in forza al Team Visma-Lease a Bike ha commentato la sua giornata, lodando le gesta del diretto avversario: “ Questa mattina siamo partiti con l’intenzione di vincere la tappa con la maglia rosa e di portarla a Roma, provando inoltre a vincere anche la Maglia Bianca. Abbiamo fatto due su tre, quindi possiamo essere felici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli: “Ho fatto una delle mie migliori gare in salita, ma Eulalio è stato bravissimo”

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