Carica Piganzoli così l' italiano punta Eulalio e la maglia bianca | Sensazioni positive
Il pilota italiano ha concluso ottavo la gara ad Alleghe, migliorando di 11 secondi il tempo del concorrente portoghese. La sua performance ha portato a un aumento delle sue possibilità di classifica, grazie a sensazioni positive raccolte durante la corsa. La posizione ottenuta rappresenta un passo avanti rispetto alle gare precedenti e permette di avanzare nella classifica generale. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo, con condizioni che hanno richiesto attenzione e strategia da parte dei partecipanti.
Davide Piganzoli continua la sua rincorsa alla maglia bianca al Giro d’Italia 2026 dopo l’ottima prova nella tappa regina della corsa rosa. Il portacolori della Team Visma – Lease a Bike, non essendo chiamato a lavorare per Jonas Vingegaard sulle salite decisive, ha potuto concentrarsi sul proprio risultato personale nel finale di Alleghe. L’italiano ha concluso la frazione in ottava posizione, pagando 1’11” dal vincitore Sepp Kuss, e ha mantenuto anche l’ottavo posto nella classifica generale. La notizia più importante, però, arriva dalla graduatoria dedicata ai giovani: Piganzoli ha infatti guadagnato altro terreno nei confronti di Afonso Eulálio, suo principale rivale per la maglia bianca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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