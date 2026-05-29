Carica Piganzoli così l' italiano punta Eulalio e la maglia bianca | Sensazioni positive

Notizia in breve

Il pilota italiano ha concluso ottavo la gara ad Alleghe, migliorando di 11 secondi il tempo del concorrente portoghese. La sua performance ha portato a un aumento delle sue possibilità di classifica, grazie a sensazioni positive raccolte durante la corsa. La posizione ottenuta rappresenta un passo avanti rispetto alle gare precedenti e permette di avanzare nella classifica generale. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo, con condizioni che hanno richiesto attenzione e strategia da parte dei partecipanti.