L’attore di cinquant’anni ha affermato di aver avuto rapporti sessuali con una ragazza di 16 anni quando aveva 30, sostenendo che i rapporti erano consensuali. Ha inoltre riconosciuto di aver agito in modo egoista, approfittando della propria fama. È attualmente sotto accusa nel Regno Unito per diversi reati di stupro. La sua intervista è stata trasmessa durante una trasmissione televisiva condotta da una giornalista americana.

Durante l'intervista Brand ha anche rivelato: «Sono andato a letto con una sedicenne quando avevo 30 anni. Ma a 30 anni ero una persona molto diversa. Ero un immaturo». L'attore ha sottolineato che il rapporto era consensuale e legale (in Europa e nel Regno Unito l'età del consenso è 16 anni), tuttavia ha ammesso che «il sesso consensuale, quando c'è una forte disparità di potere - ad esempio quando sei un uomo famoso che ha la capacità di attrarre donne come la avevo io all'epoca - penso che implichi sfruttamento. È sfruttamento. La mia condotta sessuale in passato è stata egoistica. Non ho prestato sufficiente attenzione, quasi nessuna a dire il vero, a come quel sesso stesse influenzando le altre persone».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Russell Brand: «A 30 anni ho fatto sesso con una sedicenne. Era consensuale, ma sono stato un egoista: ho approfittato della mia fama»

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